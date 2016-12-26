陸地方官愛開會發公文 影印店老闆賺翻

中國大陸地方政府愛開會愛發公文的「形式主義」曾遭中共總書記習近平點名批評。在有所收斂後，近來地方「文山會海」又死灰復燃，有影印店光印會議文件就大賺，老闆也因此開上百萬轎車。

新華網報導，中共中央紀律檢查委員會官網表示，儘管有精簡會議、反對形式主義等要求，但部分部門和地區一些會議依然會期超標、文件簡報偏多、以文件落實文件，出現會議多、公文多的「文山會海」情形。

「文山會海」甚至帶動相關行業的生意。安徽一名基層幹部表示，鎮上一個打印店（影印店）老闆原來一年做十幾萬元，現在一年生意翻倍還不止，去年剛買了一輛人民幣20多萬元（約新台幣100萬元）的車。

合肥一家文化印刷公司負責人也說，今年的生意明顯好。「八項規定精神剛推出時，一些能不開的會都不開了，即使開也都不掛條幅不擺席卡，非常簡樸，文件材料也印得少。因為生意不好做，公司一度轉為主營廣告了」。

但今年，政府部門的會多了，影印的文件也多了。往年一個月最多開一兩次會，但今年11月，公司光承接一個政府系統的會就有十多場，平均兩天多一場。一場會花費在2、3萬元甚至更多。

一位副市長坦言，「不開會怎麼體現重視？怎麼體現貫徹落實呢？」如果連會都不開、會議紀錄都沒有，上面來督查就要扣分。

安徽省一名鄉鎮安監辦工作人員表示，今年他經手的文件保守估計也有近200份，這些文件不少是中央下到省，省下發到市，市里再轉發到縣區、街道和村，不少文件與上級文件相似度高達90%，「除了文頭換一換，幾乎沒有多大改變」。

報導說，公款吃喝、酒桌辦公這些問題，紀檢部門容易查。但開會、發文件往往是各個部門單位內部的事，從表面上看都是在促進工作，很難找出毛病。1051226

(中央社)