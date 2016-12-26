歐巴馬訪夏威夷美軍基地 感性稱將再回

美國總統歐巴馬今天造訪美軍位於夏威夷的基地，最後一次以三軍統帥身份參與他的假期傳統活動。

法新社報導，歐巴馬與第一夫人蜜雪兒前往他們夫妻與女兒渡假地點卡內奧赫灣（Kaneohe Bay）附近的夏威夷陸戰隊基地（Marine Corps Base）參訪。

再過幾週就是美國總統當選人川普（Donald Trump）的就職典禮，歐巴馬表示，擔任三軍統帥的日子，是「我畢生的殊榮」。

他說：「雖然這將是我最後1次以總統身份對你們演講，我希望你們知道，身為1介平民，我的感激之情不變，而我們與你們相隨，勇往邁進每一步的承諾，也永不會停止。」

歐巴馬一家傳統上都在夏威夷度過他們的年末假期，夏威夷州對歐巴馬有特殊的共鳴，因為他在此出生，也在這裡度過年少時光。

路透社報導，歐巴馬對眾人說：「我期待在未來好多年繼續見到你們，因為我了解身為1名前總統，我還是有些小特權，所以，我還是會來基地這裡使用體育館，當然，還有高爾夫球場。」這話引來哄堂大笑。（譯者：中央社許湘欣）1051226

(中央社)