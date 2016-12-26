香港最熱門玩法 大明星開直升機帶你玩
每年歲末年初是香港最熱鬧的時節，除了買東西吃東西，香港其實還有很多樂子，搭乘直升機環繞香港上空是今年香港的最夯行程，可以俯瞰整個香港市中心和離島美景。
從高空俯瞰香港中環的金融大廈是許多港片常見的場景，如今這不只是在電影中可以見到，到香港旅行不想只是買東西吃東西，不妨搭乘直升機，真實體驗有如動作片中的刺激快感。
香港半島酒店是全香港唯一有直升機停機坪的飯店，近年來有業者推出直升機體驗行程，只要事先預約，就能坐上直升機，從高空中欣賞整個香港，15分鐘的行程可以看遍中環金融大廈、海洋公園、淺水灣等景點，用不同視角感受香港之美。
香港旅遊局表示，這項體驗近年來越來越熱門，除了規劃好的直升機體驗行程，也有客製化服務，不少人包下直升機，用來求婚或是紀念重要的日子，給另一半浪漫驚喜，不過由於香港直升機有時段管制，目前僅開放白天時段。
港星王敏德在港片中常扮演警察的角色，不只是位演員，他同時也是直升機駕駛，若是搭乘直升機這天運氣好，還可享受由王敏德的專屬導覽，用不同的視角看香港。
想要體驗香港最熱門的直升機行程，可透過旅遊體驗平台Klook預訂，有15分鐘的小型團體行程，或是30、45分鐘的私人行程可以選擇。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。