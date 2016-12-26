香港最熱門玩法 大明星開直升機帶你玩

每年歲末年初是香港最熱鬧的時節，除了買東西吃東西，香港其實還有很多樂子，搭乘直升機環繞香港上空是今年香港的最夯行程，可以俯瞰整個香港市中心和離島美景。

從高空俯瞰香港中環的金融大廈是許多港片常見的場景，如今這不只是在電影中可以見到，到香港旅行不想只是買東西吃東西，不妨搭乘直升機，真實體驗有如動作片中的刺激快感。

香港半島酒店是全香港唯一有直升機停機坪的飯店，近年來有業者推出直升機體驗行程，只要事先預約，就能坐上直升機，從高空中欣賞整個香港，15分鐘的行程可以看遍中環金融大廈、海洋公園、淺水灣等景點，用不同視角感受香港之美。

香港旅遊局表示，這項體驗近年來越來越熱門，除了規劃好的直升機體驗行程，也有客製化服務，不少人包下直升機，用來求婚或是紀念重要的日子，給另一半浪漫驚喜，不過由於香港直升機有時段管制，目前僅開放白天時段。

港星王敏德在港片中常扮演警察的角色，不只是位演員，他同時也是直升機駕駛，若是搭乘直升機這天運氣好，還可享受由王敏德的專屬導覽，用不同的視角看香港。

想要體驗香港最熱門的直升機行程，可透過旅遊體驗平台Klook預訂，有15分鐘的小型團體行程，或是30、45分鐘的私人行程可以選擇。1051226

(中央社)