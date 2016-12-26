大阪再見安打擊敗平鎮 明冠軍戰再碰頭

大阪明星隊擊敗平鎮高中。（葉姵妤攝）

今年黑豹旗冠軍隊平鎮高中，今天(26日)在台日高中菁英對抗賽交手以明治神宮大賽冠軍大阪履正社高校為主體的大阪明星隊，雙方上演打擊戰，平鎮雖一度反超比數，但9局下被敲再見安打，終場以8比9落敗。

平鎮此戰以「全力搶勝」為目標，同時也希望能讓新球隊新生藉此磨練，先發排出高一的徐若熙先發，雖然球隊在1局上就先幫他打下3分領先，但1局下也也難擋大阪攻勢接連被敲出5支安打後退場，大阪在首局打完先取得4比3領先。

平鎮第2任投手楊孟沅接替後，雖然在第2局又讓對手以3支安打追加3分，將比分改寫為7比3，但他第3局起回穩，僅再被敲3支零星安打，沒有失分，平鎮總教練曾偉誠提到，他在11月底的高中鋁棒聯賽表現不錯，因此讓他來參與這次台日賽，此戰投球內容也都不錯。

而落後4分的情況下，平鎮靠高三的葉晁佑帶頭追分，他先在4局上2出局滿壘時敲出帶有2分打點的安打，7局上2出局2出局一、二壘有人時，再掃出中外野方向的安打，一舉將戰局扳平，9局上更在2出局後掃出右外野方向的逆轉三壘安打，助平鎮以8比7超前比數。

為全力守住這一勝，平鎮讓陣中最穩定的右投江國謙登板關門，但9局下面對首名打者就投出觸身球，再故意保送第3棒安田尚憲，2出局後被第5棒植田健人敲出追平比數的二壘安打，面對筒井太成時又因一記失投球被敲出再見安打，讓大阪拿下2連勝。

平鎮在預賽以1勝1敗戰績排名台灣第1，而大阪隊此戰勝出後則以2勝排名日本預賽第1，兩隊明天將於晚間6點30分在台中台體大棒球場再度交鋒，爭賽事冠軍；台灣第2興大附農則要在下午2點碰上日本第2奈良明星隊。

(中時電子報)