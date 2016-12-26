第28屆傳藝金曲獎 元旦開始接受報名
第28屆傳藝金曲獎自106年1月1日至3月1日受理報名送件作業，凡於105年1月1日至同年12月31日期間首次發行的傳統暨藝術音樂專輯以及正式公開展演的戲曲作品均可參賽；另「特別獎」推薦時間則至106年5月15日止，歡迎各界踴躍報名或推薦參賽。
為榮耀傳統暨藝術音樂領域之從業人員，主辦單位國立傳統藝術中心每年從獎項設置、評審作業到頒獎典禮，皆投注相當大的心力。本屆傳藝金曲獎獎勵項目分為出版類與戲曲表演類，出版類獎項包括專輯獎（「最佳傳統音樂專輯獎」、「最佳藝術音樂專輯獎」、「最佳跨界音樂專輯獎」、「最佳傳統表演藝術影音出版獎」、「最佳宗教音樂專輯獎」）以及個人獎（「最佳創作獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳詮釋獎」、「最佳錄音獎」）；戲曲表演類獎項包括「最佳團體年度演出獎」、「最佳個人表演新秀獎」及「年度最佳演員獎」；「特別獎」則主要彰顯長期從事傳統暨藝術有聲出版事業、戲曲表演藝術相關領域有特殊貢獻及成就、或值得鼓勵之團體或個人，所有獎項之獎金達新臺幣330萬元。
第28屆傳藝金曲獎各類獎項一律採網路報名，請各報名單位與個人詳閱獎勵辦法及報名須知，並連同參賽作品於報名截止期限前一併送交傳藝中心臺灣音樂館。相關報名資格、辦法如有疑問，逕電洽傳藝中心臺灣音樂館（02）2555-0288分機306鄭小姐。
(中時)
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