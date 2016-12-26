長笛傳奇朗帕爾嫡傳 日大師工藤重典來台獻藝

日長笛大師工藤重典來台獻藝。(新象提供)

暌違五年，獲1978年第二屆巴黎國際長笛大賽首獎、1980朗帕爾國際長笛大賽首獎，旅法日籍長笛大師工藤重典將與女兒工藤祐意訪台，周三將舉行長笛音樂會，演出以「維也納的氛香」樂曲，包括莫札特、舒伯特、貝多芬以及克萊斯勒等樂作。

20世紀的古典樂壇發展中，歐美一直享有話語權，能夠在歐洲樂壇被肯定，需要過人的天賦以及加倍的努力，工藤重典當年先是受到朗帕爾賞識，傾囊相授，拿下大獎，終於攻下巴黎這塊古典音樂之城；之後也將法式演奏法帶進亞洲，成績出色。

工藤出生於日本北海道札幌，畢業於日本桐朋學園大學，當時追隨峰岸壯一等大師，後赴法就讀巴黎國立高等音樂舞蹈學院，1978年就拿到巴黎長笛大賽首獎，1979年以第一獎之勢畢業於巴黎國立高等音樂舞蹈學院，他的老師就是一代長笛宗師朗帕爾(Jean-Pierre Rampal)。同一年，工藤重典就受邀登上法國的香榭麗舍劇院舉行巴黎首演，與亦師亦友的恩師朗帕爾一起演奏長笛二重奏，自此躍上國際舞台。

現在工藤重典除了在母校任教之外，還擔任廣島伊莉莎白音樂大學、大阪音樂學院客席教授，往返日法兩地，並與小澤征爾所領軍的齊藤紀念樂團演奏了20年；現為MITO室內樂團及金澤合奏樂團的第一客席長笛家，錄音專輯遍佈索尼唱片、MEISTER MUSIC、ERATO等，唱片數量超過70張。

工藤不但在舞台上充滿優雅仕紳魅力，也教學無數，現在包括台灣知名中生代長笛家如林薏蕙、李欣縈、彭佳惠、陳淞瑋、林尚蓉、陳雅菁等；新生代後起之秀如劉伊容、張昱婷、張銘珊、歐珈妏、江品誼、李品葶、黃楚君等人，都曾師事工藤重典，表現出色。

工藤重典2016年長笛演奏會將於12月28日舉行，地點在台北國家音樂廳，曲目包括克萊曼第《G大調小奏鳴曲》、莫札特《A大調奏鳴曲》、舒伯特《D大調第一號小奏鳴曲》、貝多芬《緩慢的玩具鐘》、克萊斯勒《愛之悲 / 切分音》等。工藤重典也將與學生也是我國長笛家林薏蕙合作杜普勒《弄臣幻想曲》長笛二重奏。

(中時)