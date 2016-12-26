頻「被分手」 曝劉亦菲赴韓陪宋承憲過聖誕

劉亦菲和宋承憲認愛後，卻常被傳是假交往。（圖／取材自宋承憲微博）

韓網友稱看到小倆口一起過聖誕。（圖／取材自IG）

「神仙姐姐」劉亦菲和韓國男星宋承憲因合作《第三種愛情》擦出愛火，但自兩人大方認愛後卻頻頻「被分手」，甚至有人認為他們只是為了宣傳而假交往，使得雙方常跳出來否認情變消息，近日，則有韓國網友目擊劉亦菲赴韓陪男方過聖誕節，引發不少討論。

一名韓國網友昨在IG貼出一段影片，表示在酒吧看到劉亦菲和宋承憲一起過節，畫面中，疑似劉亦菲的女子身穿白上衣、頂著包子頭，一旁穿著粉紅色上衣的男子則只露背影，看來應是宋承憲，但畫質過於模糊，並無法看清楚是否為兩人，雙方也尚未證實共度聖誕一事。

另外，此段影片的背景明顯是處於夜店內，讓許多女方粉絲提出質疑「劉亦菲啥時候去韓國，還愛去夜店了？」認為是網友不實爆料，但也有CP粉力挺兩人，覺得他們依舊甜蜜熱戀中，而該影片目前已被刪除。

(中時電子報)