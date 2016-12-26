張花冠：支持禽蛋使用一次性包材

針對近日各界討論甚多的雞蛋問題，嘉義縣長張花冠今天表示，為了維護台灣民眾的食安，同時推動產業升級，她支持農委會推動要求禽蛋均需使用一次性包材與容器裝載的政策。

張花冠說，她身為家庭主婦和農業縣縣長，非常清楚產業現況，關注食安的同時，亦關切產業的升級發展，表示歐美國家早在1911年時就開始使用一次性蛋盒，而近20年來，包括日、韓、中國、泰國、菲律賓與馬來西亞，甚至是許多非洲國家，都已推動使用可拋棄式的紙盤蛋，由於傳統塑膠箱蛋容易肇生交叉污染，難抑防制沙門氏桿菌，這也是許多國人常出現不明腹瀉原因，因此，推動使用一次性包材與容器，不僅符合民眾對食安的要求，同時也符合世界的公共衛生潮流。

儘管《動物傳染病防治條例》兩年前修訂時，還是藍營主政，張花冠認為，政策不應分藍綠，正確的政策就應勇於執行。因此，此時農委會依法推動政策，她不僅樂觀其成，同時更大力支持，並視為產業升級的契機。

(中時)