立院初審 納管民間殯葬會館

立法院內政委員會今天初審通過殯葬管理條例部分條文修正草案，將僅供追思祭拜，沒有停放屍體棺柩或骨灰的民間會館納管，但經營、管理以及其他限制，由內政部及主管機關研議。

立法院內政委員會今天邀請內政部長葉俊榮列席，審查公職人員選舉罷免法、政治獻金法、總統副總統選舉罷免法、消防法，以及殯葬管理條例部分條文修正草案。

民主進步黨籍立法委員趙天麟、呂孫綾等人提案指出，傳統社會忌諱鄰居在家治喪，以往只有公立殯儀館、殯葬專區可設置禮廳及靈堂，但因公立殯儀館設施長期不足，禮廳「一位難求」；而一般僅提供親友追思、祭拜之場所，沒有擺放遺體、棺木，也沒有舉辦告別式等，使用強度遠低於殯儀館。

初審通過條文明訂，僅供追思祭拜、未涉及停放屍體棺柩或骨灰者，不視為單獨設置之禮廳及靈堂或殯葬設施；使用應符合有關建築安全或相關法規規定。但全案提報院會討論前，仍需朝野協商。

另外，委員會也通過附帶決議，對於單獨設置之禮廳及靈堂，未涉及停放屍體棺柩或骨灰者，其經營、管理、座落土地使用分區及相關限制，內政部應召集相關部會、地方政府研議解決方案。1051226

(中央社)