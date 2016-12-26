上班第1天　桃2暖警助老婦返家

暖警陳偉嘉（右）和宋孟彥，聖誕節當天協助失智老婦返家。（葉臻攝）

八德分局大安派出所警員陳偉嘉，本月23日才剛結束半年的實務訓練，昨天第1天正式上班，就和警員宋孟彥在路邊協助80歲的林姓失智老婦返家，陳偉嘉靦腆的說上班第1天就完成好人好事，「期待以後能為更多民眾服務。」

今年25歲的警員陳偉嘉，逢甲大學電子系畢業後考取警專，今年中分發到八德分局大安派出所進行實務實習，昨天是他正式上班第1天，而和他搭檔的27歲警宋孟彥，也才剛擔任警察1年，就接獲民眾報案有名高齡老婦在路邊徘徊。

陳偉嘉說，他和警員宋孟彥抵達現場時，80多歲的林姓老婦已經走了3個多小時的路，體力不支坐在路邊，林婦表示她想趁著過聖誕節，去兒子工作地方找他好一家人團聚，但不知道為什麼走了很遠還沒走到，林婦怕被媳婦念，原先還不願意跟著2人回派出所，陳偉嘉半哄半騙才終於將她帶回所內，根據林婦配戴的失智手環，聯絡到林婦的家人，也讓他們團聚渡過溫馨聖誕節。

(中時)