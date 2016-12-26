桃園第1起！　49歲糖尿病男染A流死亡

衛生局呼籲民眾打疫苗。（衛生局提供）

桃園市49歲男子，6年前員工健檢時被檢出罹患糖尿病，不但沒有持續就診，也沒有定期服藥，今年11月26日他身體不適卻不以為意，28日上班時卻突然暈倒，被送往醫院後被檢出罹患A型流感H3N2病毒，住進加護病房後5天仍不治死亡，成為桃園第1起因為A流死亡的案例。

衛生局專委林國甯表示，該男子每年健檢都被檢出血糖異常，雖患有糖尿病，但6年來都沒有服藥治療，上月26日他出現感冒症狀卻沒有就醫，2天後卻在上班時暈倒被送醫急救，才發現感染A型流感H3N2病毒，住加護病房5天仍在本月2日回天乏術。

「慢性病患都該打疫苗、注意感冒症狀」，林國甯表示，流感會讓患者加重換氣，肺的負擔增加之下，其他器官的負擔也會增加，而高血壓、糖尿病等慢性病患本身心臟、肝腎功能就比一般人差，很容易在這種狀況下衰竭。

林國甯表示，該男子送醫院抽血時，有嚴重的酮酸中毒，就是因為本身罹患糖尿病，酮體本來就比一般人多，感冒加重腎臟負擔，造成酮酸過多，血液中的酸鹼不平衡，身上的器官無法負荷，呼籲除了幼兒、長者外，患有慢性病的病患也要施打疫苗，才不會發生意外。

(中時)