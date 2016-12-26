伊波拉有救！新疫苗有100％保護力
伊波拉病毒(Ebola)是近年最令人聞之喪膽的病毒，它的高感染力與高死亡率使它惡名昭彰。幸好最近有了好消息，防疫學家推出了伊波拉防治疫苗，測試結果非常良好，保護力達到100%。
「邊界」科學報(the verge)介紹，科學家們說，測試中的伊波拉防治疫苗名為rVSV-ZEBOV，這個名字取自伊波拉病毒糖蛋白的排序。在非洲幾內亞(Guinée)和獅子山(Sierra Leone)的試驗取得成功，並且有100%的效果，這個研究結果已發表在著名的醫學刊物《手術刀》(The Lancet)上。
伊波拉病毒是在1976年首次在非洲剛果被被發現，相關的傳染消息就時有所聞，不過由於感染區域有限，都沒有引發公衛系統的實際關注。但是到了2013~2016年間，發生了跨國性大傳染，導致超過11 300人死亡，是近年極為重大的傳染病災難。雖然在2015年後，非洲各國以隔離的方式，終於使疫情開始下降，卻仍然對染病者束手無策。
新疫苗ZEBOV於2015年在幾內亞實驗性的接種，先是接種給18歲以上的成年人，隨後也在6歲孩童身上施打，接種者在施打算30分鐘後，大約一半的人會感到輕微不適，包括頭痛，疲勞和肌肉疼痛，但是都沒有長期影響，多半在幾天內就會恢復，這些接種者在長時間的追蹤後，都沒有遭到伊波拉病毒的感染。
研發此種疫苗的默克公司已經得到生產許可，很快就能在美國和歐洲藥廠開始製造。只要世界衛生組織許可，加拿大和挪威政府也同意資助疫苗的量產。
(中時電子報)
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