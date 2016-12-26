新北地王在板橋 公告現值終止14年上漲
新北市106年度公告土地現值，全市地王由板橋板信雙子星總部大樓8度蟬聯。整體地價波動並不顯著，高達8成地價區段呈現持平或下跌。板橋、永和高房價區，成交價鬆動下滑。
新北市府地政局今天表示，106年度全市地王，由坐落於板橋區新府路與縣民大道交叉口，板信商業銀行雙子星總部大樓所在地，8度蟬聯。
新北市地王，106年公告土地現值為每平方公尺新台幣74萬9000元，換算每坪達247萬餘元，較105年約下跌3.6%。
地政局說，公告土地現值經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計明年1月1日如期公告。
市府地政局統計，106年度公告土地現值，比105年平均下跌0.37%，終止民國92年以來，連續14年上漲的趨勢。
地政局說，受國內整體經濟情勢不佳、不動產稅制紛擾，及買賣雙方對價格認知差異，市場呈現保守觀望態度，交易量明顯下滑。
地政局依實價登錄資訊分析，部分地區預售屋及新成屋價格，呈現下滑走勢，但因目前利率水準持續低檔，買賣雙方採取觀望態度，成交行情大致為持平至微跌趨勢，整體地價波動不顯著。
地政局進一步分析，買賣交易量較多的行政區，板橋、永和，本應該屬新北市高房價區域，但是，受整體情勢不佳，市場銷售及成交價格略有鬆動，呈現下滑走勢。
106年新北市公告土地現值，淡水、五股，受淡海新市鎮及洲子洋重劃區新成屋，價格向下修正的影響而下跌。
但新店、土城，因有中央新村北側區段徵收區，及土城暫緩發展區市地重劃範圍完工，適度反應市場行情，分別上漲。至於最低價土地，為烏來區桶后附近，與福山植物園的保安保護區。1051226
(中央社)
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