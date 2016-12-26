攜槍彈出遊遇警 通緝男丟包女友脫逃

1名通緝男子深夜開車載女友出遊，遇警攔檢，急把裝有槍彈的包包丟到草叢中後駕車離開，警方追到巷道中，通緝男竟將女友丟包留在車中，自行逃逸，警方追捕中。

台南市警局今天指出，警方昨天凌晨在台南市南區健康路和大同路口發現1 輛未開大燈的汽車，車上有1男1女，警方上前盤查，男子利用天色昏暗，把1個裝有槍彈的包包丟到草叢中。

警方因未查出不法事證，就讓男子開車離開，但警方隨即在草叢找到包包，起出1把改造手槍及12顆子彈，立刻追了上去，直追到大同路巷道中才找到汽車，但男子已棄車逃逸，留下女友在車中。

警方調查，車中女子是47歲的溫女，逃走的男性駕駛，因涉及多件刑案被通緝，警方訊後依法處理。1051226

(中央社)