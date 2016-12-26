涉嫌走私15公斤金條 2台灣人在日被捕

共同社報導，日本石垣海上保安部日前逮捕兩名台灣人，他們被控搭乘遊輪走私15公斤金條（價值約台幣1719萬元），逃避支付稅金，違反關稅法。

被捕兩人分別是自稱從事房地產業的周政旻（男，40歲）和從事服裝業的蔡任恬（女，32歲），石垣海保已將兩人移送檢方。那霸地方檢察廳石垣支部以相同罪名起訴了兩人。

據悉，兩人涉嫌於11月30日企圖通過從台灣出發到達石垣港口的遊輪，走私共計15塊重1公斤的金條。

據海保稱，海關工作人員經檢查發現蔡任恬在褲袋中藏有3塊金條，周政旻則在船室沙發內藏有12塊。1051226

(中央社)