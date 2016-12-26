毒品通緝犯歡聚耶誕 闖紅燈被捕

周姓男子（中）急著回家陪女友過耶誕節闖紅燈被攔查，警方查出他是通緝犯。（呂素麗翻攝）

高雄市周姓男子急著回家陪女友過耶誕節騎機車闖紅燈，遭警方攔下卻神情緊張，支吾其詞，員警直覺有異，經比對發現周男是毒品通緝犯，將他逮捕歸案。

周男辯稱未收到法院傳票，不知被通緝，他落網後要求打電話給女友，跟女友道歉，「不能陪妳過節！」，還央求女友幫忙照顧他的6旬老母及幼女。

周男於23日晚間10點下班返家，沿臥龍路南向北行經九如一路時，因闖紅燈被巡邏的三民二分局交通分隊員警攔停盤檢，周男自知現已遭法院通緝，為躲避警方查緝，辯稱沒帶證件，對警方盤詰內容，也支吾其詞，避重就輕。

員警判斷事有蹊蹺，經交叉盤詰，周嫌終於吐實，經資料比對確定他是毒品通緝犯；警方調查，周男因吸食安非他命遭移送法辦，高雄地院因傳喚周嫌未到庭而於10月19日發布通緝。

(中時)