同婚法初審過 反同團體不排除發起公投
立法院今天初審通過民法修正草案增列同性婚姻法源，反同婚團體表示不能接受，將持續抗爭，會關注立法院後續行動，不排除發起公投、罷免立委等行動。
立法院司法及法制委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭‧全民決定」活動，現場群眾高舉「停止審查，交付公投」標語，包圍立法院正門，不少人企圖翻越立法院圍牆，但成功翻進立院圍牆的群眾都被警方逮捕。
司法委員會於中午初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。
得知立院司法委員會決議後，反同婚團體表示，不能接受，將反對到底、繼續抗爭，同時號召群眾轉往凱道、路過總統府，向總統蔡英文陳情。
反同婚群眾隨後由中山南路步行前往凱道，並突破警方在公園路前架設的警示牌，佔據總統府前重慶南路人行道及車道，憲警人員也組成人牆，阻絕抗議民眾再往前推進。
之後反同婚團體派出部分代表，進入總統府陳情，陳情代表直到傍晚才走出總統府。
陳情代表之一、下一代幸福聯盟成員杜明達表示，陳情代表原本要求和總統見面，不過總統不在，但府方代表說會立刻轉達大家的意見給總統；這次議題比過去其他議題衝撞更大，希望能以總統的高度來解決問題，而總統同時也是執政黨主席，不能將事情都推給立法院。
下一代幸福聯盟指出，將關注立法院後續行動，婚姻家庭制度一定要被保護，不能被破壞，如果法案進入二讀、甚至三讀，未來不排除發起其他抗議行動，如全民公投等，同時也請群眾回去向選區立委反映，如果立委執意支持修改民法，群眾也不排除發動罷免。1051226
(中央社)
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