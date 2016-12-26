澎湖健康減重有成 減重超出目標近2倍

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澎湖縣衛生局今年推動健康減重活動，預計減重2800公斤，全縣各醫院所累計近5000公斤，超過預期目標近2倍，成效良好。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，衛生局配合國民健康局推動健康體重計畫，以「好年行好運、 躍動舞健康」為主，結合5鄉1市衛生所、醫院、學校和各公私職場等單位辦理健康減重活動。

陳淑娟表示，澎湖今年全縣計畫減重2800公斤，經各單位統計有2111人報名參加，共計減重4977.1公斤，超出預定的減重目標近2倍，成效良好。

澎湖衛生局表示，今年參加減重民眾，只要減少3公斤以上，每人都獲得200元獎勵金，其中以馬公幼兒園澎南分班教職員工齊心健康減重，共甩油66.1公斤，並榮獲「職場甩油績優獎，成為今年減重職場表率。

陳淑娟亦指出，衛生局全縣5鄉1市的馬公觀音亭、西衛、湖西南寮、白沙中屯風車、西嶼二崁、望安東安和七美沿海等路線規畫有16條健康地圖，民眾可實踐規律運動、飲食控制，維持健康體重，擁有健康體重不是夢。1051226

(中央社)