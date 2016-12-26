中聖復交 陸國台辦重彈一中舊調

針對中聖復交是否意味兩岸「外交休兵」結束，大陸國台辦發言人安峰山今天說，大陸以「一中」原則處理台灣對外交往問題，製造「兩個中國」、「一中一台」的企圖註定失敗。

中國大陸國務院台灣事務辦公室傍晚發布新聞稿，安峰山回應媒體提問時作上述表示。

安峰山說：「（中國大陸）外交部發言人已表明我們的立場和態度。我們歷來以『一個中國』原則處理台灣對外交往問題。任何製造『兩個中國』、『一中一台』的企圖註定失敗。歷史趨勢不可阻擋。」

大陸外交部中午宣布，中國大陸和日前與台灣斷交的聖多美普林西比恢復外交關係。

大陸外交部發言人華春瑩下午在例行記者會被問到這是否意味兩岸「外交休兵」結束時表示，大陸在這個問題上的立場沒有改變。

她重申：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。我們一貫堅持在和平共處五項原則和『一個中國』原則基礎上，與世界各國發展友好合作的關係。」

華春瑩說，中聖復交是「兩國人民的共同願望，符合兩國和兩國人民的根本利益，體現了『一個中國』原則是人心所向、大勢所趨，順應了中非友好的大勢，我們歡迎聖普重新回到中非友好的大家庭」。1051226

(中央社)