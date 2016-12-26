44歲的劉小姐（右2)自國中起就開始覺得右側聽力差，近年來發現右邊聽力下降，經檢查後發現右小腦長了「聽神經瘤」，經台北榮總醫療團隊手術之後，已讓劉小姐恢復正常生活。（陳瑄喻攝）

單側聽力變差，小心腦中有「聽神經瘤」。44歲的劉小姐，自國中起就開始覺得右側聽力差，但因對生活影響不大就不以為意，近年來發現右側耳朵已聽不清電話另一端的聲音，檢查後才發現右側小腦長了「聽神經瘤」，才致使右側聽力幾近喪失，醫師提醒，若發現聽力不清或常有耳鳴症狀時，就應盡速就醫檢查。

「聽神經瘤」又稱為「前庭神經鞘瘤」，一年約增生0.1公分，由於「聽神經瘤」成長緩慢，瘤體體積小，不易察覺，通常要到腫瘤直徑達1至2公分時才容易被診斷出來。但瘤體不大時進行追蹤即可，若持續長大，則需要介入治療。

台北榮總耳鼻喉頭頸部耳科醫師王懋哲指出，當瘤體大到3公分以上、壓迫到腦幹與小腦時，常見的症狀就是單側感音聽力持續惡化以及耳鳴。其他因腫瘤的大小及壓迫的位置可能會有三叉神經症狀，面神經麻痺，不平衡及腦積水、易嗆咳、吞嚥困難、頭痛，甚至可能無法閉眼、微笑、嘟嘴等。

王懋哲說，「聽神經瘤」依照其增生源由可分為偶發性及神經纖維瘤症候群第二型等兩種類型，95%的聽神經瘤為偶發性，發生率約為百萬分之10，常見於40至50歲的成年人。而神經纖維瘤症候群第二型的發生率，約每3至4萬活產嬰兒中有1個。

台北榮總神經醫學部一般神經外科醫師許秉權說，患者劉小姐經檢查右耳聽力損失約70分貝，已無法聽見正常說話聲音，最後由該院的神經外科、耳科組成多專科醫師團隊，為患者進行「經迷路路徑聽神經瘤手術」切除聽神經瘤，並保留顏面神經功能，經追蹤3年無復發情形，但劉小姐右耳聽力已完全喪失。

台北榮總耳科主任杜宗陽提醒，民眾若發現聽力不明原因減弱，或是出現耳鳴，就要盡速就醫檢查。

(中時)