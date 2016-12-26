聖誕節狂粉送沾血禮物 女歌手開演前崩潰！

壯族女歌手汪小敏收到粉絲寄來的聖誕禮物，竟是沾血的假肢斷腿。(取材自微博)

「祝福信」末更寫道，「如果這個不夠分量，下次把我自己的獻給你」，嚇壞跟汪小敏一同工作的夥伴。(翻攝自微博)

聖誕節是個充滿歡樂與驚喜的節日，然對新生代女歌手汪小敏來說，今年聖誕節卻是難忘但一點都不開心的日子，擔任周杰倫作品音樂劇《不能說的秘密》女主角的年輕歌手汪小敏，昨天聖誕節也如大多明星，收到粉絲寄來的禮物，驚喜是有了，但她開箱後卻崩潰哭喊「太可怕了」！

年僅24歲的中國壯姑娘汪小敏，聖誕節當天也忙著演出，她弔詭地在晚間7點多、開演前夕貼照PO文，都因粉絲送的東西太驚悚，她收到了一封信和一個禮盒，信末屬名「會永遠愛你的人」，然打開盒子後發現，禮物竟是一隻沾了血的假肢斷腿。

從照片中可以看見，那殘肢斷腿上寫著「最愛汪小敏」，「祝福信」末尾更寫道：「如果這個不夠分量，下次把我自己的獻給你」，讓年輕女歌手當場崩潰，即刻PO文：「謝謝你的“好意”，雖然我不知道你是誰，但請你不要這樣嚇我的同事和我們的演員，還有20分鐘就開演了，大家現在都很難受，真的不要再這樣了」，有網友表示，送禮網友疑似引用莎士比亞時期舞台劇的傳統，斷腿「break a leg」是英國俚語的「祝你好運」，猜測狂粉可能是搞創意過頭，反倒嚇壞偶像。

(中時電子報)