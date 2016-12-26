癲癇病人爭取工作權 盼擺脫就業歧視

癲癇者工作不易，許多癲癇者因不定期發作，就業上遭遇困難，今年35歲的蔡先生，過去14年來從未獲得一份正式工作，雖疾病已控制良好，但歧視出現在生活各處，台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟今舉辦活動，呼籲政府重視癲癇者工作權，讓他們找到出路。

35歲蔡先生因車禍腦部外傷，20歲就開始出現癲癇症狀，即使這些年他認真治療、控制疾病，但仍因為此病，造成就業上的困難、雇主的歧視和不理解，長達14年的時間，他無法做一份正職工作，讓他非常困擾。

據統計，全台有超過20萬癲癇病人，類似蔡先生這樣的癲癇病友愈來愈多，台灣超越巔峰關懷癲癇聯盟呼籲，政府應訂定專法，協助癲癇患者就職。

北榮神經醫學中心主治醫師、台灣癲癇學會秘書長陳倩表示，癲癇者疾病發作,就像高血壓或高血糖一樣，只是個不適的症狀，不會傷害任何人，工作上僅需注意避免從事駕駛、戶外工作小心，高達九成五患者，短暫的癲癇發作後，就會自然停止。

(中時)