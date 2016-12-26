春節娛樂新選擇 研究：玩桌遊降低失智
春節將至，不想到外面人擠人，不妨陪長輩玩玩桌遊，董氏基金會今天引用法國研究指出，經常玩桌遊的老人，不僅較少憂鬱現象，認知退化、罹患失智症比率都比不玩桌遊的人低，呼籲民眾適度關懷家中長者的休閒生活。
法國波爾多大學公共衛生團隊從1988年起進行一項研究，追蹤3700多名65歲以上長者，其中1181人經常玩桌遊，相較於其他人，他們較少感到憂鬱，並有較佳的認知表現。
若近一步分析罹患失智症的800多人，相較於不玩桌遊的老人，會玩桌遊者罹患失智症風險低15％，較不易認知衰退，罹患憂鬱症比率較低。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，世代研究持續20年，當中可能有些無法偵測到的認知衰退因素，不過確實給民眾提醒。桌遊好處很多，可依照身體狀況、理解能力選擇，也可祖孫一起玩。建議家中如果有長輩，不妨將桌遊當作新年禮物或新活動的開始。
(中時)
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