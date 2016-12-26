超搶手!紫南宮招財錢母元旦發送第一波
南投縣竹山鎮紫南宮以求發財聞名，招財錢母非常搶手，排隊人龍動輒7、8公里！雞年招財錢母，將於2017年元旦首發，當天上午9時前排進隊伍，一定領得到。此外，主委莊秋安提醒民眾，紫南宮招財錢母「只送不賣」，請民眾不要在網路購買錢母！
莊秋安表示，明年生肖是雞年，而金雞是紫南宮的吉祥物，因此，雞年招財錢母增加1隻公雞，成為一對「平安、如意」，不僅會生金雞蛋，還會孵出小雞，象徵生生不息；典藏版的盒子鏤空設計，不必打開就可看到金雞、銀雞，保庇大家平安大賺錢。
雞年招財錢母，元旦發送第一波，排隊地點在「龍轉好運」，當天上午9時前，排進隊伍、拿到號碼牌，就一定可以領到銀色錢母1枚。
紫南宮「金筍迎春」7星級廁所，今年新設置的3D彩繪藝術完成，將於元旦開幕，莊秋安表示，當天到現場欣賞彩繪藝術，拍照打卡上傳，贈送生肖「猴年」的典藏版錢母，限量2000人。
紫南宮第二波發送招財錢母時間在元月15日，當天預計募集10萬張未兌獎發票，全數捐贈公益團體，每人捐至少10張發票，紫南宮送錢母1枚。明年1月28日（大年初1）發送錢母，及限量2000個金雞蛋，蛋中有2錢、1錢黃金，數額不等的現金獎。
莊秋安說，因為雞年過南宮有特別的意義，因此，今年除了預定發送錢母時程外，還會不定期發送；他並提醒民眾，紫南宮錢母是非賣品─只送不賣，歡迎大家到廟裡來求，一定會受到土地公婆的保佑！
(中時)
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