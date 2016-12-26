水情樂觀 南部106年2月底前用水無虞

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我要評比

南部今年雨水充足，南水局今天表示，嘉南灌區一期稻作明年1月如期開灌，嘉、南、高、屏供水穩定，明年2月底前用水無虞。

水利署南區水資源局說，南部各水庫蓄水正常，水情燈號是藍燈，明年2月底前用水無虞；但高雄主要是靠河川取水，屬高缺水風險區域，必須嚴格監控。

南水局同時預估南部未來1季雨量是正常至偏少，大量進水機會明顯偏低，希望民眾節約用水，維持供水穩定。1051226

(中央社)