中市北區國民運動中心 106年6月委外營運
台中市政府斥資9億多元預算興建的北區國民運動中心，將作為2019年東亞青運水上比賽場地，預計明年6月委外營運，台中市長林佳龍今天說，未來將以平價收費。
斥資預算9億餘元、台中市規模最大、擁有立面波浪外觀的北區國民運動中心，以國際標準打造全台首創「1館3池」的水上活動室內訓練場館，並取得「銀級」綠建築候選證書及合格智慧建築標章，將作為台中主辦2019年東亞青年運動會的水上比賽場地，工程已於今年11月初完工，預計明年6月委外營運。
林佳龍今天在建設局長黃玉霖、研考會主委柳嘉峰、體育處長郭明洲等人陪同下，視察北區國民運動中心泳池、籃球場、羽球場等設備，市府參議王岳彬、市議員范淞育、賴佳微等人也到場關心。
林佳龍表示，北區國民運動中心有「3項第1」，是台中第1座得到國家公共工程金質獎的國民運動中心、擁有第1座奧運比賽標準的游泳池、也是全台第1座「1館3池」設計建造的運動中心，未來將以平價收費，讓市民享受最高級的運動設施，提升運動風氣。
林佳龍指出，台中市目前有6座國民運動中心正在興建，有3座已在規劃設計；未來擁有9座國民運動中心，不但可以提供相當奧運水準的競賽使用，也方便市民隨時隨地運動。
建設局表示，北區國民運動中心總樓地板面積約2萬4524平方公尺，規劃成地上3層、地下3層室內多功能綜合運動場館，提供室內溫水游泳池、體適能中心、韻律有氧舞蹈室、綜合球場、羽球場、桌球場等6大核心運動設施。1051226
(中央社)
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