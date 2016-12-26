立院初審婚姻平權 院區內外不平靜

立法院今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人平等適用夫妻權利義務的規定。

不過，由於議題敏感，有近百名反同婚群眾翻進立院，還有人混進委員會鬧場。

立法院今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，草案新增第971條之1，異性或同性婚姻當事人平等適用夫妻權利義務的規定，並修正第972條，婚約，應由男女當事人自行訂定。同性婚約，應由雙方當事人自行訂定。

在訂定婚約與結婚年齡上，現行法條規定男女的年齡限制不同，而草案則修正為未成年人未滿17歲，不得訂定婚約。未成年人未滿18歲，不得結婚。

在父母子女的部分，草案也修正第1079條之1規定，法院為未成年人被收養之認可時，除應依養子女最佳利益為之外，認可時，不得以收養者之性別、性傾向、性別認同、性別特質等為理由，而為歧視之對待。

另外，為落實人權保障，消除性別歧視，保障同性婚姻之權利，草案亦在民法親屬篇中新增第八章同性婚姻，新增同性婚約，應由雙方當事人自行訂定，其親屬關係之成立、消滅及法律效果，依民法規定。而因同性婚姻所生之法律關係，平等適用關於夫妻、配偶之規定；有子女者，平等適用關於父母子女之規定。但全案仍須經由朝野協商。

今天立法院內外都不平靜，正反兩方分別動員群眾在立法院周邊舉行集會，互相叫陣。在立院正門口呼籲停止審查的反同婚團體，有近百名群眾翻進院區內，遭員警以束帶將雙手反綁。院內則有一名反同婚的抗議人士混入委員會鬧場，同樣遭駐衛警架離。

草案完成初審後，反同婚團體對此表示，不能接受，將反對到底，號召群眾轉往凱道，路過總統府。反同婚群眾突破警方在公園路前架設的警示牌，前往總統府前集結，並高呼總統出來面對。

院區內的抗議群眾，則在中午約12時40分起，經過刑警逐一登記基本資料、拍照蒐證後，離開立法院區。群眾離開前一邊喊著「婚姻家庭、全民決定」口號，一邊向執勤員警致謝。1051226

(中央社)