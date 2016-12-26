蝗蟲交尾 笑到嘴牙咧嘻嘻

瘤喉蝗交尾的神情引人聯想。（沈揮勝攝）

另一角度。（沈揮勝攝）

表情愉悅而生動。（沈揮勝攝）

南投名間肉品市場旁的「生生不息」地標，也讓觀者莞爾。（沈揮勝攝）

1對台灣原生種昆蟲「瘤喉蝗」，乘著天氣放晴、頂著暖暖冬陽，停棲在綠葉上「嘿咻」交尾，看似張牙露出滿足詭異笑容和「爽歪歪」的表情，不禁讓人聯想起南投縣名間鄉「生生不息」地標，頗有異曲同工之妙！

(中時)