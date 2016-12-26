學生扮納粹被罵翻 家長會長：勿再打壓
新竹光復中學學生扮納粹事件，演變成為國際事件，校長程曉銘更為此扛責辭職。家長會長劉興藻今天面對媒體訪問提到，不應將教育與政治牽扯，勿再打壓學校師生。
新竹光復中學學生變裝扮納粹事件延燒，引發以色列、德國譴責，總統府也發表聲明，請行政部門追究校方責任，要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育。
光復中學家長會長劉興藻受訪表示，應該就由此次事件去反思，學生們表演的內容，其實是在表達反戰思想，他們是重視和平的，認為不應該把教育與政治牽扯在一起。
劉興藻說，孩子努力的創意，卻因此次事件，遭到外界不斷打壓，讓他們的信心剎那間完全崩解，短短幾天，學生原本保有的求知心態，因為晚上睡不著，早上也沒有動力起床上學，「難道還要這樣殘害台灣下一代嗎？」
他今天也在個人臉書發文說到，新政府是全民的期待，全民期望新政府能有所重視台灣之子的教育問題，而非打壓，認為尊重每一個人的理念與意向，方為民主國度的風範。
他也說，歷史就是歷史，歷史的目的是教育下一代何事可為，何事不可為之，從古至今有太多的歷史記載著誰對不起誰，「但這不是我們能有所掌控的，我們只能做到尊重」。1051226
(中央社)
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