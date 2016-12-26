立院初審 台與港澳海空運收入減免稅捐

立法院內政委員會今初審通過香港澳門關係條例第29條之1修正草案，增訂台灣海、空運事業在香港、澳門收入，在互惠原則下，互相減免營業稅及所得稅法源，提高國際競爭優勢。

立法院內政委員會今天邀請行政院大陸委員會主任委員張小月列席，審查香港澳門關係條例部分條文修正草案。

張小月在報告時指出，台灣與港澳經貿往來密切，海、空運扮演極重要角色，長期以來台灣的海、空運業者盼與港澳簽訂互免海、空運租稅協議，以減輕稅負，提升競爭力。

張小月說，台澳政府在104年12月已簽署「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」，並在3月交付立法院審查；政府也積極推動「台灣與香港避免海運事業雙重課稅協議」，協商亦近完成。但現行港澳條例卻沒有明文規定，因此懇請委員支持修法，以提升業者國際競爭力。

初審通過條文新增，台灣及港、澳地區海運、空運事業之收入或所得，得於互惠原則下，相互減免應納之營業稅及所得稅。減免範圍、方法、適用程序等，由財政部擬定，報請行政院核定。

中國國民黨籍立委楊鎮浯在法案協商時表示，港澳與中國都是一體，他認為應等立法院通過兩岸協議監督條例後，再增訂雙邊貿易相關條文；民主進步黨籍立委李俊俋則認為，監督條例是國會對行政機關簽署兩岸協議把關，與租稅減免條文無關，應儘速通過本法，避免台商面臨長期被雙重課稅問題。

最後，內政委員會召委、民進黨立委趙天麟表示，本案完成初審，但提報院會討論前，須經朝野協商。1051226

(中央社)