春節機位 澎縣長：做好包機返鄉團圓

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假期將至，澎湖縣長陳光復今天表示，還未完成訂位的民眾，可多利用縣府機位需求平台機制訂位，以有效掌握返鄉訂位人數，儘速洽談包機事宜，讓旅外鄉親都能平安返鄉過年團圓。

縣府旅遊處表示，農曆春節的第一波加班機，可望在明年1月3日開放訂位，陳光復亦指示旅遊處多加宣傳，並善加利用1999縣民服務專線宣導。

陳光復強調，今年觀光客截至目前止，已達106萬餘人次，比去年成長將近10萬人次，澎湖也在城市居民光榮感榮獲全國第一，工商登記公司行號多了500家左右，人口回流返鄉設籍人數成長1000多戶，幸福感是全國第2名，因此，澎湖持續在進步，期盼繼續努力，踏穩腳步向前行。1051226

(中央社)