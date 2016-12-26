城市好旅宿 金門縣蟬聯特優

我要評比

金門縣在交通部觀光局「105年城市好旅宿」評比中，在全國22縣市中，與高雄市同列特優，這也是金門連續兩年蟬聯這項殊榮。

交通部觀光局在105年9-10月辦理「105年城市好旅宿」評比，經過嚴謹的評比制度，金門縣與高雄市在全國22縣市競爭下，脫穎而出，榮獲「特優」獎項。頒獎典禮最近舉行，金門縣觀光處代表領獎並分享執行成果和管理經驗。

今年度參與評比22縣市中，有9個縣市獲獎，其中，金門縣及高雄市獲得特優，優等者為基隆市、嘉義縣和台南市，甲等者有苗栗縣、台中市、彰化縣和嘉義市。頒獎典禮並邀請特優縣市，分享管理旅宿經驗。

金門地區現有21家合法旅館、1家觀光旅館、215家合法民宿，其中有4家旅館取得交通部觀光局星級評鑑，而「芬芳文創旅館」為金門第一家取得三星級標章旅館、29家民宿獲得好客民宿標章認證、85家取得環保旅店。

縣府觀光處表示，每年受理民宿申請案件數都顯著成長，顯示有更多金門民眾投入經營民宿休閒觀光產業，也帶動在地產業活化絡發展；縣府將持續加強旅宿業管理輔導與稽查措施，讓來金門旅遊的遊客住得安全又安心，提升金門住宿優質形象，強化整體觀光品質。1051226

(中央社)