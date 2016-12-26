餐廳廚餘廢油去哪兒 106年食藥署要管

食藥署今宣布，明年元旦起將接管全台9.5萬家餐廳、速食店，廚餘及廢食用油去處，並訂定再利用種類，例如廚餘只能做成飼料、肥料，廢油則可做肥皂、生質柴油等。

近年逾期食品改標、廢油及廚餘回收再流入食物鏈等食安事件頻傳，食藥署今公告「餐館業事業廢棄物再利用管理辦法」，明訂餐館業者廚餘、廢食用油等事業廢棄物將通通歸食藥署管。

食品組科長林蘭砡表示，目前餐館業的廢油、廚餘是根據經濟部「廢棄物管理法」規定進行再利用或清除，明年起全數將由食藥署接管9萬5000家餐館業者的廚餘、廢食用油去向，餐館業者包括便當店、披薩店、速食店等可以立即食用的商店，但像是小吃攤、飲料店、冰淇淋店等業者則不在食藥署管轄範圍。

林蘭砡指出，這次公告的辦法明訂廚餘、廢食用油再利用的用途，像是廚餘可以再利用做成飼料、肥料，廢食用油則可作為肥皂原料或加工製成生質柴油，如想再利用做成表列以外的東西，則須向衛福部提出申請，審核通過才可再利用，但嚴禁流入食品鏈。

此外，餐館業者的廚餘、廢油不論要清除或再利用，都要和受委託的機構簽訂契約，每次清運都要有數量記錄。

林蘭砡說，餐館業者廢棄物如未依規定簽訂相關契約及記錄，可依廢清法處新台幣6000元至3萬元罰鍰，限期未改將按日連續處罰，若是廢棄物再次流入食物鏈，像是逾期食品改標等，則會依食安法開罰6萬到2億元。1051226

(中央社)