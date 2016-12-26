6人慘遭斬首共16死 墨國耶誕節不平靜
墨西哥官員表示，耶誕假期期間，有16人在國內主要毒品交易地區喪生，並在1處地方發現6顆死者首級。
美聯社報導，米卻肯省（Michoacan）檢察官辦公室表示，這6顆人頭是在鄰近哈里斯科省（Jalisco）的吉克爾班自治市（Jiquilpan）發現，這個地區近幾年來成為幫派毒梟的兵家必爭之地。1份簡短聲明提到，這6名男性的身分尚未查明，也未能找到其他部分遺體。
警方告訴法新社，包括3名員警在內，在暴力事件頻仍的南方省份格瑞羅（Guerrero），有7人在家庭耶誕派對上遭黑幫殺害。
耶誕節當天稍早，這場屠殺發生在普恩狄雷村（Puente del Rey）1間民宅外，持槍歹徒擊斃6名男性與1名女性，死者年齡介於24歲到54歲。
受害者包括3名兄弟，以及他們的父親與叔叔，另外1男1女則是受邀訪客。
區域安全部門官員說，這些受害者中包括3名員警。
當局表示，鄰近美墨邊界的奇瓦瓦（Chihuahua），也有9人在耶誕慶祝活動期間喪生，當地與格瑞羅相似，長期以來都有與毒品相關的殘忍暴力事件。（譯者：中央社廖禹揚）1051226
(中央社)
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