新北公共托老中心啟用 在地照顧樂養

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新北市坪林水柳腳和深坑詠靜公共托老中心今天啟用，市長朱立倫表示，領先全國推動長照政策，廣設公共托老中心，是要讓長者得到在地照顧、在地樂養及在地樂活。

市府社會局表示，坪林水柳腳公共托老中心利用社區關懷據點擴大服務量能，由社會局輔導伊甸社會基金會成立，可提供15名健康與亞健康長輩的日間托老服務。

新北市65歲以上老人有46萬2000餘人，深坑詠靜公共托老中心與信東集團詠靜護理之家合作，結合日間照顧與醫療支援，可服務18名失能或失智長者。

啟用典禮中，坪林公共托老中心安排長者製作茶包，與朱立倫一起體驗；深坑公共托老中心結合銀髮俱樂部、護理之家，提供更全面的長照服務，並以深坑觀光景點特色編成童謠，讓幼兒園與長輩一起唱唱跳跳。

朱立倫說，在地化主要結合社區力量，讓公共托老中心不同於一般照顧機構，提高長者的參與意願，落實在地老化、健康樂活的理想。也盼更多社區與社會力量投入，落實健康樂活的理想。1051226

(中央社)