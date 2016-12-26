新北公共托老中心啟用 在地照顧樂養
新北市坪林水柳腳和深坑詠靜公共托老中心今天啟用，市長朱立倫表示，領先全國推動長照政策，廣設公共托老中心，是要讓長者得到在地照顧、在地樂養及在地樂活。
市府社會局表示，坪林水柳腳公共托老中心利用社區關懷據點擴大服務量能，由社會局輔導伊甸社會基金會成立，可提供15名健康與亞健康長輩的日間托老服務。
新北市65歲以上老人有46萬2000餘人，深坑詠靜公共托老中心與信東集團詠靜護理之家合作，結合日間照顧與醫療支援，可服務18名失能或失智長者。
啟用典禮中，坪林公共托老中心安排長者製作茶包，與朱立倫一起體驗；深坑公共托老中心結合銀髮俱樂部、護理之家，提供更全面的長照服務，並以深坑觀光景點特色編成童謠，讓幼兒園與長輩一起唱唱跳跳。
朱立倫說，在地化主要結合社區力量，讓公共托老中心不同於一般照顧機構，提高長者的參與意願，落實在地老化、健康樂活的理想。也盼更多社區與社會力量投入，落實健康樂活的理想。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。