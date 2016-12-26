台中北區國民運動中心預計明年6月營運
斥資9億500萬元、占地2千餘坪，台中市北區國民運動中心擁有全國首創「一館3池」綠建築、符合國際賽規格的游泳池及運動休閒設施，已於今年11月初完工，預計明年6月委外營運。今天下午市長林佳龍與市府官員、地方人士前往視察，現場有人爭取運動中心命名由地方決定，以連絡地方情感。
林佳龍指出，目前有6座國民運動中心正在興建、3座規劃設計；未來9座國民運動中心提供奧運水準競賽使用場地。北區國民運動中心榮獲「第16屆公共工程金質獎」肯定，「一館3池」水上活動室內訓練場並取得「銀級」綠建築候選證書及合格智慧建築標章，未來讓民眾有收費平價、高品質的運動環境。
建設局表示，北區國民運動中心總樓層面積約2萬4524平方公尺，為地上3層、地下3層室內多功能綜合運動場館，提供室內溫水游泳池、體適能中心、韻律有氧舞蹈室、綜合球場、羽球場、桌球場等6大核心運動設施。
符合國際標準的「一館3池」，包括競賽池、跳水池及訓練池，除可供市民使用外，未來將做為國際游泳賽事及跳水比賽場地、國內選手訓練用途，達到體育競賽與國際接軌的目標。
(中時)
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