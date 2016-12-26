蛋包裝新制倉促混亂　農委會道歉

農委會防檢局長黃㯖昌表示，外界質疑政策事前宣傳不夠，他在此道歉。(楊騰凱攝)

蛋包裝限用一次性容器，否則可罰15萬。農委會表示，改容器對蛋價衝擊不大，每顆散蛋成本頂多增0.5元，明天各地會開始大規模稽查，官方已掌握雙北市現有的85家蛋商名單，會重點稽查，違規者將給予3到6個月的改善期限，期滿未改才會開罰。

農委會防檢局長黃㯖昌表示，其實新制的法規早在兩年前就通過了，緩衝了兩年就是希望禽蛋業者可以自主把塑膠籃清洗乾淨，結果改進結果不理想，總會看到好幾層雞糞附再附在上面，甚至直接把散蛋籃送到早餐店使用，很髒、不衛生，業者未進步，主政機關若再不依法行政，恐會有行政怠惰的問題。

黃㯖昌說，新制除了能防範禽流感，還有沙門氏桿菌，影響層面不僅關乎動物間的疾病傳播，也是為了蛋品的衛生安全和消費者健康著想，假如外界質疑政策事前宣傳不夠，或讓消費者誤解從此買不到散裝蛋，那麼他在此向大家道歉，市面上還是可以賣散裝蛋，只是容器要從塑膠籃改成一次性容器。

黃㯖昌表示，今日已和地方政府討論執法細節，未來會先請業者在3個月到6個月內改善，若期限內未改，才會開罰，明天也將開始大規模稽查，首波鎖定中、大盤商，包括官方已掌握台北市25家蛋商及新北市60家蛋商名單，畢竟雙北占了全台蛋商的一半，盼能帶頭改善，第二波稽查對象則是傳統市場等零售店。

農委會副主委黃金城表示，禽流感在韓國肆虐，當地一個月撲殺了將近2000萬隻家禽，農委會官員每天都戰戰兢兢處理國內禽病，有防疫的壓力，世界大部分先進國家也都採用一次性的容器，可能對民眾來說，以後買蛋可能比較不方便，但新制確實有執行的必要。

(中時)