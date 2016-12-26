高和春貴慈善基金會 千份物資贈弱勢

高和春貴慈善基金會執行長沈千慈（左）與立法院副院長蔡其昌（中）發起冬令慈善物資救濟活動，準備油、米、麵條等1100份物資，將發送給弱勢邊緣戶。（張妍溱攝）

年關將屆，為解決弱勢民眾購買過年物品的困擾，台中市高和春貴慈善基金會與立法院副院長蔡其昌辦公室，今天發起年度冬令慈善物資救濟活動，準備油、米、麵條等1100份物資，將發送給弱勢邊緣戶，讓他們感受來自社會的溫暖，安心過好年。

立法院副院長蔡其昌表示，台灣貧窮化問題，政府亟需制度面解決貧富差距，現今國家整體財政狀況不好，制度面解決能力相對薄弱，光靠政府的力量還是不夠的，盼透過社會大眾的力量，來關心幫助這些邊緣的弱勢。

蔡其昌表示，冬令救濟平台成立5年，每年結合宗教團體與企業送暖，社會上有能力的人把多餘的一點點資源及力氣奉獻做愛心，社會將充滿溫暖、國家更進步。他並肯定轉型為公益型企業的和大工業，關心社會零距離。

高和春貴慈善基金會執行長沈千慈指出，慈善基金會於去年10月創立，當初創辦人和大工業董事長68歲沈國榮在20年前默默投身公益，秉持「企業回饋地方、做公益如沐春風」，思考如何讓社會變得更和諧、溫暖，盡到企業社會責任，而基金會以「傳遞愛心」為宗旨。

沈千慈說，捐贈物資將透過各區民代服務處為發送據點，按人口比例提供給弱勢家庭，以弱勢邊緣戶為主，不足由低收入戶遞補。估計1100戶家庭受惠，有了這些救濟品，讓弱勢族群得到好的照顧。

強調做公益要跟企業精神一樣拚，高和春貴慈善基金會裡的志工成員皆是員工志願服務。預計每季提供社福團體所需的協助，目前採地區性的資助範圍，未來逐步擴展到全國，希望「做好事」的版圖能愈做愈大。

(中時)