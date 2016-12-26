龍鑾潭鳳頭潛鴨數量回升至500隻，愛鳥人士開心

龍鑾潭鳳頭潛鴨今年數量回升至500隻，讓愛鳥人士非常開心。（墾管處提供）

時序入冬，北方雁鴨水鳥陸續南遷，恆春龍鑾潭是最佳中繼站；龍鑾潭最具代表性的候鳥「鳳頭潛鴨」（澤鳧），近年來數量大幅滑落，連續3年只有100、200隻；今年數量回升超過500隻，雖不如過去平均數1000多隻，但已讓愛鳥人士非常開心。

龍鑾潭從1985年開始記錄鳥況，20多年來每年鳳頭潛鴨數量一直穩定維持在1000隻上下，最多還到2200多隻。2012年首次數量減半，不到500隻，2013和2014年更慘，都只有100隻左右；直到去年數量才回升，但也只有200隻左右。

屏東縣野鳥學會理事蔡乙榮說，近年來龍鑾潭鳳頭潛鴨數量銳減，推測有幾個原因，一是近年來水利會颱風前都會先放水，不過降雨量不如預期，導致潭水位過淺，對潛水鴨影響很大；二是近年來堤岸陸續施工，周邊環境也因屯土、蓋民宿而改變，造成負面干擾。

至於今年數量回升，可能是因水位較高，潭水溫度降低有利植物生長，加上堤岸陸續完工，干擾也減少。另外也有可能是台灣其他棲地環境受影響，導致鳳頭潛鴨又移回龍鑾潭度冬。

目前龍鑾潭周邊已記錄到鳳頭潛鴨、花嘴鴨、小水鴨、赤頸鴨、琵嘴鴨、尖尾鴨等鳥類，墾管處表示，直到明年2、3月，都是賞鳥的好時機，本月底至明年初也會安排「墾丁雁鴨季」活動，歡迎民眾一起來賞鳥。

(中時)