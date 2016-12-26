屏東最美聲音出爐 布袋戲偶師傅奪冠
「屏東最美麗的聲音歌唱大賽」歷經數月比賽，結果出爐，原住民選手包辦多數獎項；社會個人組冠軍孫信益是少數平地人，身為布袋戲偶師傅，他以布袋戲歌曲《梟雄天下》奪冠。縣府希望選拔培育在地歌唱人才，成為代表屏東的明日之星。
這次比賽有60多組青少年組進入初賽，社會組則有30多組，最後由董嘉靜獲得青少年個人組冠軍，孫信益獲得社會個人組冠軍。兩人都是第二次參加比賽，去年均獲得亞軍，經一年努力後，今年終於順利奪冠。
董嘉靜是瑪家鄉排灣族人，也是SURE人聲樂團成員，今年以著名歌曲《涼山情歌》獲得第一名。青少年團體組冠軍由魯凱族的尤天予和柯嘉惠獲得，尤天予是去年個人組冠軍，柯嘉惠則是今年個人組亞軍，歌唱實力非常堅強。
社會個人組冠軍孫信益目前從事布袋戲偶與相關道具製作，他這次比賽歌曲也是布袋戲歌，磅礡氣勢震撼全場，還有布袋戲偶「伴舞」，極具舞台效果。因這次比賽多由原住民獲獎，文化處長吳錦發笑著說，他在原住民中突圍，替平地人爭取到榮耀。
獲獎的冠亞軍選手都將在縣府的跨年晚會登場，和鄉親一起分享屏東最美聲音。文化處表示，明年比賽將改成全國大賽，將限定與屏東有關的歌曲，希望更能提高屏東的知名度，也歡迎全國好手一較高下。
(中時)
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