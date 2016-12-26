莫斯科地鐵站遭炸彈威脅 疏散3000人

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

俄羅斯各通訊社今天報導，首都莫斯科警方接獲匿名炸彈攻擊威脅後，已由三處地鐵站疏散近3000民眾。

根據路透社，塔斯社（TASS）報導，警方計畫動用嗅彈犬檢查喀山站（Kazansky）、列寧格勒站（Leningradsky）和雅羅斯拉夫站（Yaroslavsky）。

這三處地鐵車站都位在莫斯科一處廣場。1051226

(中央社)