初審婚姻平權 許毓仁：跨黨意志展現

國民黨立委許毓仁今天說，審查婚姻平權法案，綜合各版本是一項跨黨派意志的展現，也是台灣社會進步修法的典範。婚姻平權是多元性別者能否被國家肯認為正當公民的重要關鍵。

立法院今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須朝野協商。

對此，也有提案的許毓仁今天在初審完成後表示，今天審查婚姻平權法案，綜合各委員版本，這是一項跨黨派意志的展現，也是台灣社會進步修法的典範，最後達成共識。

許毓仁說，謝謝跨黨派委員的支持，司法及法制委員會立委的堅持，以及國民黨立委許淑華、林為洲、民進黨立委周春米及時代力量立委黃國昌等人在討論提案時的建議。

許毓仁表示，婚姻平權是多元性別者能否被國家肯認為正當公民的重要關鍵。如果有一個機會，「法律不應只是最低道德標準的規範，而是彰顯社會進步價值的典範」，那麼婚姻平權法案的通過是一個歷史時刻。1051226

(中央社)