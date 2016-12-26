澎警友會為警車保第三責任險

澎湖警察之友會今天捐贈澎湖縣警局77部巡邏及偵防車「汽車第三人任意險」，讓警察幹員執勤時無後顧之憂，全力拚治安。

澎湖警察之友會捐贈澎湖縣警局77部巡邏及偵防車的「汽車第三人任意險」儀式，今天在警友會理監事聯席會中，由理事長許朝鑒代表致贈，由副局長邱國和代表受贈。

許朝監表示，警察執行公權力，是安定社會不可或缺的中堅力量，藉由致贈巡邏、偵防車汽車第三人任意險，來做警察執法後盾，營造更好的執勤環境，讓每位警察無後顧之憂。澎湖縣警局示，77部巡邏和偵防車1年的第三責任險保費，初估在新台幣30萬元左右。1051226

(中央社)