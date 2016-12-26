忠孝國中學生扮1日議員 質詢「正牌」議員

我要評比

一日議員活動結束後，議長康裕成與學生們合影。（李義攝）

高雄市議會第2屆議員就職滿2周年，26日邀請忠孝國中學生體驗「1日議員」，平日為民喉舌的「正牌」議員坐在備詢席上接受學生議員的質詢炮火，沒有濃濃的煙硝味。

因定期會仍有議程，議會特別在簡報室打造仿真的模擬主席臺，大小比例及外觀與議事廳主席臺十分相近，66名學生由校長黃微雅帶領，體驗1日議員問政的滋味。議員們則正襟危坐在備詢席，接受學生輪流質詢。

身為主人的議長康裕成陪著學生議長劉芷彤坐在主席臺，指導議事程序的進行，更接受學生議員的質詢。

學生議員質詢火力鎖定包括為議會105年的表現打成績、如何解決議事的爭執、如何處理人民陳情抗爭、女性議員問政到想組學校游泳及羽球隊與議員比賽等。

正牌議員也認真回答，擔任羽球委員會主委的張漢忠議員接受學生議員的挑戰，歡迎來場游泳及羽球比賽；議員陳慧文及李雅靜則認為，女性議員擁有較細膩的心思及觀察力，從不同視野來為民服務；議員吳益政現場清唱一段張學友歌曲，獲得學生熱烈掌聲。

劉芷彤卸下議長後說，能體會議員認真問政、監督市府及為民服務的辛勞；「1日副議長」陳奕丞親身體驗後，許下未來「想當議長」的宏願。

康裕成全程陪同參與，看著學生們表現後笑說，也許未來議員就在其中，會接棒成為日後優秀的高雄市議員。

(中時)