忠孝國中學生扮1日議員 質詢「正牌」議員
高雄市議會第2屆議員就職滿2周年，26日邀請忠孝國中學生體驗「1日議員」，平日為民喉舌的「正牌」議員坐在備詢席上接受學生議員的質詢炮火，沒有濃濃的煙硝味。
因定期會仍有議程，議會特別在簡報室打造仿真的模擬主席臺，大小比例及外觀與議事廳主席臺十分相近，66名學生由校長黃微雅帶領，體驗1日議員問政的滋味。議員們則正襟危坐在備詢席，接受學生輪流質詢。
身為主人的議長康裕成陪著學生議長劉芷彤坐在主席臺，指導議事程序的進行，更接受學生議員的質詢。
學生議員質詢火力鎖定包括為議會105年的表現打成績、如何解決議事的爭執、如何處理人民陳情抗爭、女性議員問政到想組學校游泳及羽球隊與議員比賽等。
正牌議員也認真回答，擔任羽球委員會主委的張漢忠議員接受學生議員的挑戰，歡迎來場游泳及羽球比賽；議員陳慧文及李雅靜則認為，女性議員擁有較細膩的心思及觀察力，從不同視野來為民服務；議員吳益政現場清唱一段張學友歌曲，獲得學生熱烈掌聲。
劉芷彤卸下議長後說，能體會議員認真問政、監督市府及為民服務的辛勞；「1日副議長」陳奕丞親身體驗後，許下未來「想當議長」的宏願。
康裕成全程陪同參與，看著學生們表現後笑說，也許未來議員就在其中，會接棒成為日後優秀的高雄市議員。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。