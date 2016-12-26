批陸操弄一中 我外交部：強烈失望遺憾
針對聖多美普林西比及中國大陸26日在北京簽署恢復外交關係聯合公報，外交部晚間發表聲明指出，對於聖國政府惑於中國大陸金錢外交攻勢，罔顧多年來我方為聖國人民衛生福祉的重大貢獻，中華民國政府表示強烈失望與遺憾。
外交部表示，聖多美普林西比民主共和國為龐大財政需求因素，且中國大陸為操弄所謂「一中原則」，以要求聖國承諾不與中華民國維持任何官方關係為條件，同意「全面支持與幫助」聖國經社發展及民生需要，雙方於12月26日在北京簽署恢復外交關係聯合公報。
外交部強調，對於聖國政府惑於中國大陸金錢外交攻勢，罔顧多年來我方為聖國人民衛生福祉的重大貢獻，中華民國政府表示強烈失望與遺憾。
外交部說，中華民國做為一個主權獨立國家的事實，絕非聖多美普林西比與中國大陸復交公報所謂一中原則所能片面否定。我國做為負責任的國際合作夥伴，仍將全力深化鞏固與友邦之緊密合作情誼。
外交部指出，外交部及所有駐外館處當持續提高警覺，密注嚴防中國大陸壓縮我國國際空間之作為，捍衛國家尊嚴及全民利益。政府維護國家生存發展之信念與決心，絕不會因外力打壓而有絲毫動搖。
(旺報)
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