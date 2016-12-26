春節用工荒 陸企發紅包誘員工留守

《新聞晨報》報導，為了應對正在來臨的「用工荒」，大陸餐飲、快遞、仲介等服務行業已提前一個月啟動員工儲備機制，大量儲備春節前後所需員工。

以百姓網與餐飲、快遞、仲介等企業提供的人力資源用工情況顯示，目前春節用工缺口最大的餐飲服務行業，從現在開始，到至正月十五的一個半月中，「短工」使用量將劇增至三成以上。

一家專門為電子商務企業配貨送貨的快遞公司表示，雖然現在不缺快遞員，但接下來的一個半月中肯定會缺人，所以除了讓留守人員節後過年外，他們還考慮給每一位春節不回家的快遞員新年七天每天100至200元（人民幣，下同）不等的補貼。

上海餐飲企業小楊生煎則透露，除了發年終獎、春節期間加班費外，他們還考慮給在小年夜至正月十五期間留守上海的外地員工增發紅包，每人1000元。

(旺報)