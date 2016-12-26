MLB》擊敗拳王阿里、詹皇 小熊封王年度體壇風雲

小熊隊慶祝世界大賽封王。（美聯社資料照）

小熊隊慶祝世界大賽封王。（美聯社資料照

超過1世紀的漫長等待，芝加哥小熊隊睽違108年再奪世界大賽冠軍，擊敗一代拳王阿里逝世、鳳還巢的「小皇帝」詹姆斯率騎士隊奪NBA總冠軍，獲選為美聯社年度體壇風雲。

小熊隊自1908年後再封王，終結百年無冕捧隊史第3座世界大賽金盃，在美聯社票選年度體壇風雲中，59票有48票都投給小熊，共計549分，拳王阿里逝世則是427分，詹姆斯領騎士隊打破克里夫蘭自1964年後，長達52年的冠軍荒，以2分之差425分位居第3。

永遠的輸家鹹魚翻身，令平常沒有關心體育的閱眾也很有感，小熊總管艾普斯坦(Theo Epstein)則認為，因為108年無冕、加上山羊魔咒，不少球迷連小熊能否闖進季後賽都不看好，「但當他們打開電視，會發現一群極具天賦的球員在場上奮戰。」

(中時電子報)