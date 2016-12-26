高中3年都打鋁棒組 葉晁佑對日猛打賞

葉晁佑9局上敲出超前比數的三壘安打。（葉姵妤攝）

平鎮葉晁佑單場3安4打點。（葉姵妤攝）

平鎮高中今天(26日)在台日高中棒球菁英對抗賽交手日本大阪明星隊，雖然終場以8比9落敗，但高三的葉晁佑表現搶眼，單場敲出3支關鍵安打，掃回4分打點。

葉晁佑雖然不在平鎮打下黑豹旗冠軍的陣容中，但因上個月在鋁棒組表現出色，教練團讓他參與這次台日對抗賽，平鎮總教練曾偉誠表示：「他在鋁棒聯賽的表現成長很多，也有打木棒組的實力，這次給他機會，他也都有把握住。」

24日平鎮對上奈良明星隊之戰，葉晁佑未獲先發，此戰他則被排定為先發指定打擊，打第8棒，葉晁佑說：「就是把自己準備起來，機會來了就好好把握。」

他先在3局下敲出帶有2分打點的安打幫球隊追分，第7局一、二壘有人的關鍵打擊機會，上場前下一棒的隊長黃子軒也鼓勵他，「敲安打就能繼續先發了。」而葉晁佑不僅擊出追平比數的安打，9局上再從大阪王牌竹田祐手中敲出超前三壘安打，他說：「聽說他球速滿快的，我就準備攻擊直球。」

(中時電子報)