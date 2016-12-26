格力電器董事長：90後喜歡開網店是國家隱患

在央視節目上，格力電器董事長董明珠對互聯網管道創業發表看法，她認為，90後喜歡開網店是「國家隱患」。

她說，不願意去實體經濟工作，在家開個網店就可以賺錢，一個月賺一兩千人民幣，不受約束，不用打考勤，這一代人對整個國家實體經濟的發展是有隱患的，不僅僅是網店模式給實體經濟帶來衝擊，它給整個社會都帶來了衝擊。

不過網友也吐槽，說現在實體和虛擬已經分不開，加上現在租金、人事成本這麼高，如果開實體店會賠錢賠到成了「家庭隱患」。

(旺報)