陸學者談兩岸關係 球還在蔡總統手中
中國社科院台灣研究所副所長朱衛東接受陸媒專訪談到兩岸關係時說，目前大陸並未完全關上大門，仍在做最大努力，等待總統蔡英文交出那份「未完成的答卷」，「球」還在蔡英文手中。
中新社日前在北京專訪中國社會科學院台灣研究所副所長、兩岸關係和平發展協同創新中心副主任朱衛東，今天刊出上述專訪內容。
朱衛東表示，美國總統當選人川普自今年12月以來已數次發表涉台言論，這是一個危險信號。如果中美關係與兩岸關係全面對抗的風險突然升高，屆時受害最重的還是台灣。
因此，他認為，2017年兩岸關係將充滿挑戰與變數，要遏阻兩岸關係出現「黑天鵝」事件的可能性。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。